До часове екстрадират в България Никола Николов – Паскал

„Очаквам екстрадацията да се случи днес. Вероятно ще има официално съобщение на прокуратурата до края на деня или утре сутрин„. Това заяви адвокатът на Никола Николов – Паскал Галя Гълъбова, която коментира темата в ефира на „Би Ти Ви“.

Паскал е заподозрян като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в „Гранична полиция“ Петър Субев. Той бе задържан в Белград миналата година след международно издирване. Очаква се да бъде екстрадиран днес от Сърбия в България.

Гълъбова коментира, че до ноември, когато последно е имала достъп до материали по разследването, не е имало никакви доказателства за връзки на клиента ѝ с длъжностни лица. По думите ѝ няма СРС или свидетелски показания за подобни контакти, особено на високо ниво, както се твърди. Тя подчерта, че доходите на Николов вече са доказани.

Правният защитник на Паскал обясни, че досега не е имал достъп до делото, тъй като законът позволява това само при искане за мярка за неотклонение или при европейска заповед за арест. Гълъбова уточни, че няма информация какви доказателства са събирани след ноември. По думите ѝ всяка история има нужда от „лош герой“ и в случая тази роля е била отредена на нейния клиент Никола Николов, „който никога не е имал допир с разследващи органи или съдебната система„.

Гълъбова определи твърденията, че Паскал е бил закрилян 30 години от различни служби, като „митични“. Тя подчерта, че доходите на Николов са доказани и отговарят на стандарта му на живот, тъй като той се занимавал със строителство и фабрика за пелети.

Адвокатът на Паскал разказа, че той е бил държан в ареста в Белград четири месеца и половина, след което е пуснат под домашен арест в жилището, където е регистриран. Той е носил електронна гривна и е можел да излиза само с разрешение на властите, като е имал свободен достъп до телефон. Гълъбова потвърди, че клиентът ѝ страда от сериозни здравословни проблеми, като уточни, че напуснал България през март 2024 г. именно заради тях, а не заради очаквано наказателно преследване.

Бившият шеф на ДАНС Пламен Тончев описа преди време Паскал като ключова фигура в производството и контрабандата на нелегални цигари. Той работел с голям турски контрабандист, който имал контакти по турската граница. През последните месеци двамата започнали нов канал, при който цигарите се произвеждали в Турция, тъй като било по-евтино, и се прехвърляли през България и Румъния към Западна Европа.

Тончев разказа, че в рамките на няколко дни са хванати два тира на един и същи шофьор – веднъж в Румъния с нелегални цигари и после в село Црънча. Не стана ясно какво е станало с шофьора и защо Паскал досега не е бил арестуван, въпреки информацията в ДАНС.

Паскал е роден в Димитровград, бивш митничар, който живее от години в Гърция. Николов до момента не е бил обвиняван или съден, като за първи път се заговори за него през 2015 г., когато се твърдеше, че за месец е прекарал стока за около 130 млн. лв. през ГКПП „Капитан Андреево“.