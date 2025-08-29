РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От 1 септември влизат в сила по-високи тол такси

От 1 септември влизат в сила нови, по-високи тол такси за движение по републиканската пътна мрежа. Промяната засяга основно тежкотоварните превозни средства, като целта е увеличаване на приходите за поддръжка и ремонт на пътищата.

Първото увеличение влезе в сила на 1 април 2025 г., когато цените бяха актуализирани с 10 процента. От 1 септември следва ново увеличение със същия процент. Така общото поскъпване достига 20% в рамките на двата етапа, в съответствие с правителственото решение.

С новите тарифи превозвачите ще заплащат по-големи суми за изминат километър в зависимост от екологичния клас на камиона, броя оси и вида на пътя. Очакванията на Агенция „Пътна инфраструктура“ са, че по-високите такси ще стимулират използването на по-екологични превозни средства и ще осигурят по-справедливо разпределение на разходите за пътната инфраструктура.

Превозваческият сектор обаче изразява недоволство от увеличението. Според браншовите организации по-високите тол такси неминуемо ще доведат до поскъпване на транспортните услуги и съответно – до по-високи цени на стоки и храни.

Правителството от своя страна заявява, че средствата от събраните такси ще се използват целево за подобряване на пътната безопасност, ремонт на настилки и модернизация на мрежата. Въпреки това обаче дебатът за баланса между интересите на бизнеса и нуждата от инвестиции в инфраструктурата остава открит.

