Никола Николов – Паскал е с три повдигнати обвинения

Адвокатът на Никола Николов – Паскал, Димитър Марковски, съобщи пред медиите, че на клиента му са повдигнати три обвинения – за участие в организирана престъпна група, за няколко деяния за контрабанда и за държане на акцизна стока.

Марковски обясни, че обвиненията срещу клиента му, повдигнати първоначално задочно, остават без промяна и съвпадат с тези на сръбските власти. По думите му инициативата за бързото връщане на Паскал в България идва от самия него и неговата защита. Две съдебни инстанции вече са уважили искането за предаването му, а самият Николов е подал молба и е изразил желание това да стане незабавно.

Адвокатът изрази надежда, че прокуратурата внимателно ще прецени следващите си действия спрямо Николов, тъй като според него няма законови основания за искане за задържане. Той подчерта, че в конкретната ситуация прокуратурата не е длъжна да настоява за това. Марковски припомни, че клиентът му вече е прекарал около четири месеца в ареста в Сърбия, след което е бил поставен под домашен арест по искане на българските власти.

По думите му Паскал е в сериозно влошено здравословно състояние и действително се е лекувал в Сърбия. Той заминал там около две седмици преди акцията в Агенция „Митници“ и преди задържането на останалите обвиняеми по случая.

На въпрос дали има доказателства за връзки между Паскал и споменати в делото политици, Марковски отговори, че клиентът му не познава нито длъжностни лица, нито привлечените към наказателна отговорност, както и български политици. Той подчерта, че създадените около Николов слухове и митове ще бъдат изяснени в хода на делото.

Марковски заяви, че Никола Николов е останал изненадан от твърденията за неговата биография. По думите му той е работил с търговски дружества и никога не е заемал длъжност в държавната система. Адвокатът подчерта, че това е още един мит, който трябва да бъде развенчан, като уточни, че Николов не е бил и служител на ГКПП „Капитан Андреево“. Според него разпространяваната информация представлява „басни“, като отбеляза, че 64-годишният Николов никога не е имал проблеми с полицията.

„Банкеръ“ припомня, че вчера Николов бе разпитван повече от три часа в антокорупционната комисия, като Марковски потвърди, че клиентът му е давал обяснения.