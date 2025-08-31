РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Годежът на Тейлър Суифт беше чудесна новина за пазара на диаманти

Годежът на Тейлър Суифт беше чудесна новина за производителите на диаманти, пише The Wall Street Journal.

Както отбелязва вестникът, на 26 август, денят, в който беше обявен годежът на певицата и играча от NFL Травис Келси, акциите на търговците на диаманти и бижута Signet Jewelers и Brilliant Earth се повишиха съответно с 3% и 26 процента. И дори на следващия ден, когато влязоха в сила 50% американски мита върху стоки от Индия, най-големият производител и износител на диаманти, котировките на двамата търговци на дребно се повишиха съответно с още 6.3% и 2.5 на сто.

Пазарът на естествени диаманти преживява трудни времена през последните години. 

Синтетичните диаманти са много по-евтини за производство, а брутната печалба на продавачите им е два пъти по-висока от тази на естествените. В резултат на това цените на синтетичните диаманти са много по-ниски, а бижутата с тях се продават много по-активно. Анализаторите обаче отбелязват, че всички основни играчи на пазара сега се занимават както с естествени, така и с изкуствени камъни, което прави бизнес модела им по-устойчив.

Годежът на Тейлър Суифт предизвика рязък скок в интереса на потребителите към годежните пръстени.

Както отбелязва CNBC, цената на пръстена, подарен на Тейлър Суифт от Травис Келси, лесно може да бъде оценен на 250-500 хиляди долара. А на снимките, публикувани от певицата в социалните мрежи, се вижда пръстен с естествен камък. 

И дори повечето потребители да не могат да си позволят подобни разходи, самият годеж на Тейлър Суифт би могъл да предизвика увеличение на продажбите на бижута с изкуствени диаманти и да донесе допълнителни приходи на търговците на дребно.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

