Силна Полша и силна Европа защитават нашите граници и всички европейци, каза фон дер Лайен

Моето посещение на границата между Полша и Беларус беше демонстрация на европейска солидарност. Това заяви по време на съвместна пресконференция в неделя с полския премиер Доналд Туск председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Силна Полша и силна Европа, защитаваща нашите граници и всички европейци.

Нашето послание е ясно. И е такова, на което Беларус и други участници в региона обръщат внимание.

Полша е изправена пред хибридни атаки от другата страна на границата. Ние сме солидарни с тази държава членка.

В новия ни бюджет на ЕС предложихме да утроим финансирането за управление на границите.

Всички ние носим отговорност за външните граници на Европа.

През последните 25 години Путин започна четири войни. Той може да бъде държан под контрол само чрез силно възпиране.

Трябва да бъдем прецизни и бързи с увеличаването на нашата отбранителна позиция. Полша изразходва най-много средства за отбрана в Европа – и вие ще бъдете най-големият бенефициент от SAFE.

За да съответстваме на готовността на Полша,

предложихме петкратно увеличение на инвестициите в отбрана.

И десеткратно увеличение на финансирането за военна мобилност.

Със SAFE ние произвеждаме възможностите, от които Европа се нуждае най-много.

Ние ще се съсредоточим върху паневропейски проекти от дронове, киберотбрана и системи за противовъздушна отбрана. Например, всеобхватен Европейски въздушен щит. Това ще бъде силен символ на единството в отбраната.

Самолети на НАТО, разположени в Полша, защитават небето над балтийските държави. Естония прави източния фланг по-безопасен. А Европа – по-силна в един опасен свят. Европа може да разчита на силна Финландия.