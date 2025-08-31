Топ акции с дивидент от нетната печалба за 2024 година

Три компании, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса“, се отблагодариха подобаващо на своите акционери. Всяка от тях разпредели солидна левова сума от нетната си печалба за 2024 година.

Най-щедра бе награда от

кораборемонтният завод „Одесос“ АД – Варна,

който изплаща дивидент от по 10 лева на акция от нетната печалба за миналата година. Притежателите на такива книжа ще си разпределят сумата от 5 866 420 лева от положителния финансов резултат за 2024 година.

Изплащането на дивидента започна на 17 юни чрез „Централен депозитар“ АД и „Алианц банк България“ АД. Правото да получат дивидент имат всички, вписани в централния регистър на ценни книжа, като акционери с право на дивидент към 29 май.

От нетната печалба на КРЗ „Одесос“ за 2023 г. бе изплатен рекорден дивидент от по 16 лева на акция или общо 9 386 272 лева. За 2022-а акционерите си разпределиха 7 509 017 лева или по 12.80 лв. за акция.

Акционерната структура на кораборемонтния завод е доста пъстра. „КРЗ-Инвест“ АД е най-големия инвеститор с дял от 49.86 процента. Пенсионни фондове от групите на „Съгласие“, „ЦКБ-Сила“ и „Алианц България“ също имат малки дялове. Други фирми държат 9.78%, а малки инвеститори са собственици на 3.71% от акциите с право на глас.

Гласуваният дивидент от КРЗ „Одесос“ от печалбата за 2021 г. беше по 4 лева, а за 2020-а – по 7 лв. за една акция.

От началото на годината акциите на КРЗ „Одесос“ вървят надолу като минаха и през дъното от 283 лева. В началото на януари цените им бяха 337.76 лева за един брой, а днес вече се търгуват на „Българска фондова борса“ по 310 лева. А това оценява компанията на 181 лева пазарна капитализация.

Общо 2 830 000 лв. от нетната печалба за миналата година разпределя като дивидент

текстилната фирма „МАК“ АД – Габрово.

Брутният размер е 6.99247 лв. на една акция. Това означава, че дивидентът, който притежателите на такива книжа ще получат за 2024 г., е равен на този от печалбата за 2023 година.

Правото да получат част от печалбата имат акционерите, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент, към 19 юни. Изплащането на дивидента става чрез „Централен депозитар“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД.

Общият размер на подлежащия за разпределение положителен финансов резултат на „Мак“ АД възлиза на 3 798 683.09 лева. Останалата част от нетната печалба от 968 683.09 лв. ще остане като неразпределена печалба от минали години, гласуваха ационерите.

Основен акционер е габровската фирма е „Дюкер“ ООД, която контролира пряко 79.66% от капитала, и непряко чрез габровската „Кюби“ ЕАД още 3.04% от акциите с право на глас. Георги Бижев притежава 7.16 процента. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори. От нетната печалба за 2022 година не беше разпределен дивидент.

От началото на годината цената на книжата на „Мак“ АД е без промяна – по 93.008 лв. за един брой.

Компанията за куриерски и пощенски услуги „Спиди“ АД

разпредели рекорден дивидент от по 6.2 лева на акция преди облагане с данък. Тя изплаща на акционерите си 83% от печалбата си за 2024 година или общо 33.34 млн. лева. Положителният финансов резултат за миналата година е 40 288 938 лева.

През последните 12 години фирмата всяка година разпределя дивидент. От определените 6.2 лева физическите лица дължат 5% данък, удържан при източника, и реално ще получат 5.89 лева за акция. С право на дивидент са всички инвеститори, придобили акции до 14 юли.

В края на миналата година френската компания „Геопост“ СА контролира 3 754 142 акции, представляващи 69.81% от капитала. „Спиди Груп“ ООД притежава 1 080 438 броя или 20.09% от акциите с право на глас. Валери Мектупчиян осъществява контрол върху „Спиди Груп“ и чрез притежаваните от него дялове в тази фирма, непряко контролира 20.09% от „Спиди“ АД.

От печалбата за 2023 г. бяха заделени 30 921 309.20 лв. за дивидент на акционерите, или по 5.75 лв. за всяка акция преди облагане. Общо 28 232 499.75 лв. бяха изплатени на акционерите на “Спиди” от печалбата за 2022 г. или по 5.25 лева.

От началото на годината книжата на куриерската компания изгубиха част от стойността си. В момента сделки се сключват по 195 лева за един брой, но пазарната капитализация на дружеството е 1 048 635 705 лева.