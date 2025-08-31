Денят по диагонал – 31 август 2025 г.

Три компании, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса“, се отблагодариха подобаващо на своите акционери. Всяка от тях разпредели солидна левова сума от нетната си печалба за 2024 година. Най-щедра бе наградата от кораборемонтният завод „Одесос“ АД – Варна.

Основната тема на дискусия в световните медии в неделя, 31 август, е срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която започва в Тиендзин. Експертите отбелязват особено участието на лидерите на Русия, Индия и Китай и виждат в това (някои с тъга, някои с радост) очевидни усилия от страна на Пекин за промяна на световния ред. Двудневната среща на върха ще отбележи и първото посещение в Китай на индийския премиер Нарендра Моди от седем години насам, което е сигнал за дълбокото разочарование на Ню Делхи от Вашингтон заради тарифната война на Тръмп. Моди и Си трябва да се срещнат още днес.

Годежът на Тейлър Суифт беше чудесна новина за производителите на диаманти. На 26 август, денят, в който беше обявен годежът на певицата и играча от NFL Травис Келси, акциите на търговците на диаманти и бижута Signet Jewelers и Brilliant Earth се повишиха съответно с 3% и 26 процента. И дори на следващия ден, когато влязоха в сила 50% американски мита върху стоки от Индия, най-големият производител и износител на диаманти, котировките на двамата търговци на дребно се повишиха съответно с още 6.3% и 2.5 на сто. Все пак пазарът на естествени диаманти преживява трудни времена през последните години.

Круизната компания Villa Vie Residences започна да предлага неограничени круизи за пътници над 55 години. Програмата, която ще ви позволи да пътувате с луксозни лайнери, се нарича „Златен паспорт“. Тя е с продължителност 3.5 години, а цената ѝ зависи от възрастта на участника. Ще стане ли бизнес моделът популярен на световния пазар на пътувания? Социален статус – пенсионер. Възраст – от 55. Размер на спестяванията – от 400 хиляди долара. С такива параметри клиентите на компанията Villa Vie Residences получават премиум пътувания с круизни кораби. Такива пътувания са подходящи за заможни пенсионери, които ценят естетиката на круизите с повишен комфорт.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да подпише изпълнителна заповед, предвиждаща редица мерки за ограничаване на изборните измами в страната. Американският лидер обяви това в Truth Social. „Лични карти на избирателите трябва да има на всички избори. Без изключения! Ще подпиша изпълнителна заповед относно това!!!“, отбеляза той. И никакво гласуване по пощата, освен за тежко болни или за военнослужещи, намиращи се далеч. „Използвайте само хартиени бюлетини!!!“, препоръчва Тръмп.