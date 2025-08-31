ВМЗ ще получи значителни инвестиции, които ще открият около 1000 нови работни места

Премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха най-голямото държавно военно предприятие в България за производство на боеприпаси – „Вазовски машиностроителни заводи“ в Сопот.

Министър-председателят е запознал Фон дер Лайен със съществуващото производство. В хода на разговора Желязков е акцентирал върху потенциала на завода за модернизация и развитие на нови производства в контекста на приноса на България за общоевропейската сигурност и отбрана. Обсъдени са били и въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. Засегната е била и темата за изграждането на два нови завода в партньорство с германския „Райнметал“.

В завода е имало среща с участието на премиера Росен Желязков, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и председателя на най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, информираха от правителствената пресслужба.

Покещението в България е част от обиколката на Урсула фон дер Лайен в страните на източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва и Румъния. Посещението на председателя на Европейската комисия е с цел да подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.

ВМЗ-Сопот ще получи значителни инвестиции, които ще позволят да се открият около 1000 нови работни места

и ще се увеличи производството на боеприпаси до 2 милиона снаряда до края на тази година. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на среща с медиите след посещението в завода.

„България има много силна традиция в отбранителната индустрия в рамките на Европейския съюз, а 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България. Благодаря за подкрепата за воюващата страна. Бруталната война продължава четвърта година и Путин няма да спре, благодаря за подкрепата на вашата смела съседка Украйна“, заяви Фон дер Лайен.

Тя отбеляза, че

150 млрд. евро ще бъдат предоставени за съвместни обществени поръчки в индустрията. „Приносът на България и отбранителната индустрия са повод за национална гордост. С финансирането е необходимо да бъдем добре координирани. Ще имаме съвместна пътна карта. През октомври ще обсъдим пропуските в отбранителните ни способности на заседание на Европейския съвет“, поясни тя.

Инвестициите са част от европейския механизъм за сигурност Safe,

който ще подкрепя държавите членки, желаещи да развиват отбранителната индустрия чрез съвместни обществени поръчки. Това е стратегическа стъпка за модернизиране на производствения капацитет и подобряване на готовността на страната в контекста на европейската сигурност.

Премиерът Желязков е запознал фон дер Лайен с възможностите на отбранителната ни индустрия. „Всичко е в контекста на засилване на отбранителната способност на ЕС, която трябва да се развие. А Бялата книга и механизмът „Сейф“ дават ясни перспективи за развитие на индустриалните отбранителни капацитети“, заяви премиерът Желязков.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов използва повода, за да благодари председателят на ЕК фон дер Лайен за помощта за приемането на България в еврозоната и за предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост. „Ще има има два завода – в смесено предприятие. Те ще произвеждат 150 мм снаряди и за най-новия модел барут. Десетилетия наред във ВМЗ-Сопот са произвеждани снаряди и оръжия, за да бъде България отбранявана. Ще се създадат хиляди нови работни места. Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да те уважават и да се съобразяват с теб“, подчерта Бойко Борисов.

Той се обърна и към протестиращите пред завода в Сопот, като каза, че тези инвестиции не само ще създават нови работни месат, но и ще запазят същестуващите в момента.