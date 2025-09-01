РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Силно земетресение в Афганистан, най-малко 250 души са загинали

Силно земетресение е регистрирано в Афганистан късно снощи. Природното бедствие е ударило град Джалалабад, близо до границата с Пакистан, около полунощ местно време. Най-малко 250 души са загинали, а над 500 са ранени. Трусът е бил с магнитуд от шеста степен по Рихтер. Спасители все още претърсват руините на домовете в търсене на оцелели.

Земетресението е усетено и в Индия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

„Броят на жертвите и ранените е висок, но тъй като районът е труднодостъпен, нашите екипи все още са на място“, каза говорителят на здравното министерство Шарафат Заман.

„Банкеръ“ припомня, че земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер разтърси Афганистан и на 7 октомври 2023 година. То бе последвано от силни вторични трусове. Талибанското правителство изчисли тогава, че са загинали най-малко 4000 души.

ООН даде далеч по-нисък брой на жертвите – около 1500. Това беше най-смъртоносното природно бедствие, сполетяло Афганистан в последните години.

Земетресение и у нас

Земетресение с магнитуд 3.2 по Рихтер е регистрирано в района на Сливен. По данни на Националния сеизмологичен център към Българската академия на науките трусът е регистриран в 02 ч. и 48 минути на дълбочина 12 км.

До момента има данни земетресението да е слабо усетено и на територията на Ямбол.

Няма данни за нанесени материални щети.

