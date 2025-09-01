Атанас Зафиров: „БСП- Обединена левица“ е впечатлена от постиженията на Китай

Вицепремиерът Атанас Зафиров, който е с делегация на БСП на официална визита в Китай, проведе днес срещи с представители на местните и партийни власти в провинция Шандун, съобщиха от пресцентъра на партията.

Заедно със Зафиров бяха и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, както и заместник-председателят на БСП Калоян Паргов, кметът на Пещера и член на Изпълнителното бюро на левицата Йордан Младенов, председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова, както и членът на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.

„Благодаря за топлото посрещане. Впечатлен съм от мащабите на развитие, които виждаме в Шандун – това е ясен резултат от последователната ви държавна политика“, заяви Атанас Зафиров по време на срещата.

Вицепремиерът изрази и своето задоволство от резултатите, постигнати от Китай под ръководството на Комунистическата партия. Той припомни, че България и Китай поддържат дипломатически отношения вече 75 години, като България е сред първите държави в света, признала КНР още през 1949 година.

По време на срещата бе отбелязано, че Шандун е една от трите най-развити икономически провинции в Китай, с население от над 100 милиона души и съ сериозен принос за общия икономически растеж на страната.

Делегацията посети централата на инфраструктурната компания Shandon Hi Speed. От ръководството ѝ изразиха интерес към реализиране на проекти и в България, подобно на вече реализирани обекти в Сърбия и Босна и Херцеговина.

“БСП-Обединена левица” е единствената политическа сила, която участва активно в диалога, иницииран от Комунистическата партия, по инициативата „Един пояс, един път“, обяви Зафиров.

В този контекст бе обсъдена възможността за задълбочени срещи и обмяна на опит между младежките обединения на БСП-ОЛ и Китайската комунистическа партия, информират социалистите.