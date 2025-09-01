Обявено е частично бедствено положение в две общини в Плевенска област заради безводието

Областният управител на Плевен Николай Абрашев обяви частично бедствено положение за Плевен и Долна Митрополия и населени места в тези общини.

Искането е от кметовете на Плевен и Долна Митрополия, съобщи за БНР областният управител Николай Абрашев:



„Причината беше по искане от кмета на Плевен и кмета на Долна Митрополия, свързано с водната криза в Плевен, за да се освободят водни количества от Държавния резерв и редица други административни пречки, които са към момента препятствие за използването на всички механизми. На този етап частичното бедствено положение ще продължи 7 дни“, каза той.



Във връзка с ниските налични количества вода, създалата се кризисна ситуация налага задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните заведения, социални заведения и други.



Областният управител със своя заповед въвежда от 00.00 часа на 2 септември 2025 г. „бедствено положение“ за срок от 7 дни на територията на две общини:



– В Община Плевен: гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово и с. Къшин;



– В Община Долна Митрополия: гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа.



Областният управител на област Плевен ще продължи да изисква доклади на ежеседмична база за изпълнението на набелязаните мерки за подобряване на водоснабдяването от ръководителите на секция „Планиране“ – д-р Валентин Христов Кмет на Община Плевен и секция „Операции“ – инж. Климент Тодоров управител на „ВиК“ ЕООД – Плевен към Областния щаб.

Учебната година в Плевен ще започне присъствено, независимо дали има или няма вода в града. Решението беше взето на днешната съвместна среща между общината, местния Инспекторат по образование и директори на училища.

В учебните заведения ще бъдат изградени хидрофорни системи, а на децата ще се раздава бутилирана вода.