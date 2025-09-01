Прокуратурата даде на съд лекар по обвинение за смъртта на 5-годишно дете

Окръжна прокуратура-Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу 54-годишния д-р Владимир Пандев за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на работата му, представляваща източник на повишена опасност, каквато е лекарската професия, съобщиха от държавното обвинение.

Ако бъде признат за виновен, ще бъда наказан с „лишаване от свобода“ от 1 до 6 години.

Какъв е случаят?

На 19 май 2024 г. майката на 5-годишното дете установила, че то не се чувства добре. След прием на медикаменти състоянието му не се подобрило, поради което вечерта тя потърсила медицинска помощ на телефон 112. На адреса бил изпратен дежурен екип с лекар д-р Пандев.

При последвалия преглед, обвиняемият установил, че детето трябвало да бъде настанено в лечебно заведение за спешно провеждане на необходимите вливания на течности, поради настъпилата дехидратация, извършване на рентгеново изследване и провеждане на медикаментозно лечение на

възпалителните изменения.

Въпреки констатациите обвиняемият предписал единствено лечение в домашни условия, като заявил на родителите на детето, че здравословните му проблеми се дължат на стомашен вирус и няма повод за притеснение.

Същата вечер състоянието на момчето се влошило и близките му отново се обадили на телефон 112. На място пристигнал отново същият лекарски екип, начело с Владимир Пандев, който установил липса на жизнени показатели у детето.

Докторът започнал да му прави сърдечен масаж и изкуствено дишане, което не дало резултат и 5-годишното дете починало.

Според заключението на вещите лица причината за смъртта на 5-годишния пациент се дължи на остро настъпила сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност на базата на вирусна инфекция, морфологично проявена с пневмония, тонзило-фарингит и отит. Тя е в пряка причинно-следствена

връзка с непроведеното по спешност болнично лечение.

Задължителните действия в конкретния случай са били спешна хоспитализация, лабораторни, инструментални изследвания, вливания на течности, наблюдение и лечение. Делото продължава в съда.