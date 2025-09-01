„Райнметал“ ще има контролен дял в новото дружество с ВМЗ-Сопот: 51% срещу 49%

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ВМЗ-Сопот ще създаде съвместно дружество с германския концерн „Райнметал“, в което дяловото участие ще бъде 49% за българската страна и 51% за германската. Министърът на отбраната Атанас Запрянов посочи в ефира на NOVA, че изграждането на фабрика за барут и снаряди ще позволи внедряване на стандарти, съвместими с НАТО и Европейския съюз, и ще превърне ВМЗ в доставчик и за съюзническите държави.

Заводът ще произвежда 155 мм боеприпаси по натовски стандарт, което ще даде възможност и за превъоръжаване на българската артилерия. Инвестицията ще бъде около 500 млн. евро, осигурени чрез европейския механизъм SAFE под формата на заем с 10-годишен гратисен период и 35-годишен срок на изплащане. Очаква се производството да започне в рамките на три години, а проектът ще открие близо 1000 нови работни места.

Сътрудничеството с „Райнметал“ бе във фокуса на посещения и срещи на високо равнище – премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха ВМЗ-Сопот, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с изпълнителния директор на концерна Армин Папергер. Президентът Румен Радев също акцентира върху темата по време на визитата си в Германия и заяви, че в началото на септември се очаква нов кръг разговори с германски инвеститори.

