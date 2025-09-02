РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

На „Капитана“ задържаха 4000 кутии контрабандни цигари

кутии

Митническите служители на “Капитана” задържаха 4000 кутии (80 000 къса) контрабандни цигари, укрити в товарен автомобил, съобщиха от Агенция “Митници”.

На 31 август превозното средство с чужда регистрация пристига на пункта “Капитан Андеево” – на входящото трасе за България, управлявано от турски гражданин. В зоната за контрол водачът е представил редовни документи, че превозва групажна стока от Турция за Нидерландия и е обявил, че няма друго за деклариране.

След извършен анализ на риска, товарната композиция е пренасочена да премине проверка с рентген. Инспекторите установяват в товарното помещение съмнителни зони с подозрителна плътност. При физическа проверка на товара в маркираните зони са открити кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните стоки.

Установеното количество е 80 000 къса (4000 кутии) цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия са иззети, а на водача е съставен акт за административно нарушение.

От Агенцията допълват, че от началото на годината митническите служители на МП “Капитан Андреево” са задържали над 26.420 млн. къса контрабандни цигари.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени