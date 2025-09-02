На „Капитана“ задържаха 4000 кутии контрабандни цигари

Митническите служители на “Капитана” задържаха 4000 кутии (80 000 къса) контрабандни цигари, укрити в товарен автомобил, съобщиха от Агенция “Митници”.

На 31 август превозното средство с чужда регистрация пристига на пункта “Капитан Андеево” – на входящото трасе за България, управлявано от турски гражданин. В зоната за контрол водачът е представил редовни документи, че превозва групажна стока от Турция за Нидерландия и е обявил, че няма друго за деклариране.

След извършен анализ на риска, товарната композиция е пренасочена да премине проверка с рентген. Инспекторите установяват в товарното помещение съмнителни зони с подозрителна плътност. При физическа проверка на товара в маркираните зони са открити кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните стоки.

Установеното количество е 80 000 къса (4000 кутии) цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия са иззети, а на водача е съставен акт за административно нарушение.

От Агенцията допълват, че от началото на годината митническите служители на МП “Капитан Андреево” са задържали над 26.420 млн. къса контрабандни цигари.