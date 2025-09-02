Международни банки консултират Ботсвана за амбициозно придобиване на De Beers

Ботсвана назначи френската банка Lazard за консултант по придобиване на контрол над диамантения гигант De Beers след като Катар наскоро обеща инвестиция от 12 млрд. долара в южноафриканската държава, съобщи Financial Times миналата седмица.

Правителството потвърди наемането на френската инвестиционна банка заедно със швейцарската фирма CBH Compagnie Bancaire Helvétique за „потенциалното придобиване на целия или част от De Beers Group„. Стъпката идва, след като президентът Дума Боко публично критикува De Beers за „неправилно изпълнение на задълженията“ и загатна за възможно държавно придобиване.

Според Financial Times, Lazard има обширен опит в консултирането на правителства при сложни сделки, включително участие в неуспешното предложение на BHP за Anglo American миналата година. В момента Anglo American държи 85% от De Beers, а Ботсвана – останалите дялове, въпреки че по-голямата част от диамантите произхождат от мини в Ботсвана.

Назначаването на CBH предизвика изненада в правителствени кръгове и банкови среди в Лондон поради недостатъчен опит в сливания в минната индустрия. Директорът на CBH – Шерзод Юсупов, който ръководи акаунта, е работил преди това в UniCredit и е бил замесен в противоречив руски банков спор, свързан с осъдения американски инвеститор Майкъл Калви, съобщава изданието.

Anglo American, която се разпродава от De Beers в рамките на по-широка преструктуризация, е получила около девет първоначални предложения този месец. Ботсвана има съответстващи права при всякакви оферти от трети страни, въпреки че глобалният спад на диамантовия пазар сериозно усложнява оценките.

Счетоводната стойност на De Beers е 4.9 млрд. долара, но източници от индустрията очакват значително по-ниски оферти, отразяващи пазарните условия.

Спадът е ударил силно икономиката на Ботсвана, която получава около 25% от БВП си от диаманти. Скорошното инвестиционно споразумение с катарската Al Mansour Holdings обхваща минната, туристическата и селскостопанската сфера, като потенциално осигурява финансиране за придобиването на De Beers. Министърът на минното дело Боголо Кеневендо преди това заяви, че Ботсвана желае да има контролиращо участие в основния си икономически актив.