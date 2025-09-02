СДВР стяга редици за мача с Испания

Столичната дирекция на вътрешните работи предприема необходимите мерки за охрана на обществения ред и безопасността на движението в столицата във връзка с предстоящата световна квалификация по футбол между отборите на България и Испания в четвъртък от 21:45 часа на национален стадион „Васил Левски”. Преди, по време и след провеждане на спортната проява полицейски служители ще следят за опазването на обществения ред и за недопускането на инциденти на територията на града.

Зрителите ще бъдат пропускани на спортното съоръжение след проверка от охранителните фирми. Предприети са стриктни мерки за недопускане на посетители, които имат наложена забрана за посещение на спортни мероприятия. Малолетни и непълнолетни ще се допускат на територията на стадиона само с придружител и предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет. Униформените ще следят за недопускане на зрители във видимо нетрезво състояние, както и за носене на забранени предмети и вещи /огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, в това число и парфюми и чадъри/.

Ангажимент по охраната на спортната среща имат частни охранителни фирми, чиято задача е да следят за опазване на реда на територията на стадиона по време на провеждане на срещата, като при необходимост полицейските служители ще оказват необходимото съдействие. Ангажиментът на СДВР е охрана на гостуващата агитка. За да бъде избегнато струпване, поради детайлните и строги проверки, се препоръчва зрителите да се възползват от по-ранното отваряне на входовете на стадиона. Вратите за посетители ще са отворени в 19:45 часа.

Във връзка със засиления зрителски интерес към срещата, е възможно да възникне временно затруднение и спиране на движението в централната градска част, като след отпадане на необходимостта то ще бъде възстановявано.