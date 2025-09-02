РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Илон Мъск подкрепи антиимигрантски протест в Япония

Мъск призовава за "нулеви мита" и зона за свободна търговия между САЩ и Европа

Милиардерът Илон Мъск за пореден път подкрепи крайнодясна партия, като този път става дума за участниците в антиимигрантски протест в Япония, предаде БТА. Преди това той изрази публичното си одобрение на „Алтернатива за Германия“.

Видеото показва малка демонстрация в Осака на 30 август, където хора носят японски знамена и плакати с антиимигрантски послания, включително „Не превръщайте Япония в Африка“. Протестът е свързан с партията „Сансейто“, която издигна лозунга „Япония на първо място“ и постигна значителен пробив на последните избори.

Въпреки че имиграцията в Япония е ниска в сравнение с други развити държави, броят на имигрантите нараства заради застаряващото население, ниската раждаемост и недостига на работна ръка.

