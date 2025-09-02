За 72 часа задържаха двама младежи, обрали бижутериен магазин в Дупница

С постановление на прокурор от Районна прокуратура-Кюстендил, териториално отделение-Дупница, са привлечени като обвиняеми 18-годишният И. Б. и 16-годишният Ж. Б. по досъдебно производство за извършена кражба от бижутериен магазин в Дупница, съобщават от държавното обвинение.

Понастоящем те са задържани с постановление на прокурор за срок до 72 часа.

Какъв е случаят?

Младежите са обвинени, че на 26 август, около 18:00 часа, с маски на лицата, те са откраднали от витрината на бижутериен магазин на ул. „Николаевска“ в Дупница златни накити. За кражбата те използвали скутер без регистрационни номера, като при пристигането си пред търговския обект хвърлили димки. Незабавно след кражбата двамата обвиняеми напуснали местопрестъплението.

Общата стойност на иззетите накити възлиза на над 11 000 лева. Предстои утре (3 септември) прокуратурата да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо младежите.

Отнетите от тях накити са иззети заедно с част от екипировката и са приобщени към делото като веществени доказателства.

Срещу двамата младежи са събрани достатъчно доказателства, като до разкриването се е стигнало в резултат на проведено издирване от криминалисти в РУ на МВР-Дупница.