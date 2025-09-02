РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Линията на бедност се вдига със 126 лв., въпреки настояването на синдикати за нов механизъм

Линията на бедност ще се повиши с 126 лв. до 764 лв. през 2026 г., което представлява ръст от 19,7%, съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Това ще увеличи доходите на над 790 хил. души с трайни увреждания, като месечната им помощ ще надхвърли 435 лв., а броят на хората, които имат право на социално подпомагане, ще нарасне с 45 хил. до около 483 хиляди.

Работодателските организации дадоха одобрението си за увеличението, докато синдикатите настояха за нов механизъм на изчисляване, който да позволи допълнително увеличение с още 18 лева.

Теодор Дечев от АИКБ подкрепи предложението на Министерския съвет за линията на бедност, но изрази скептицизъм към повторното преразглеждане на методиката, тъй като тя вече е била ревизирана.

Щерьо Ножаров от БСК също подкрепи размера на линията на бедност, като посочи, че е законосъобразен и съответства на нормативната уредба. Той се обяви против индексацията според „малката потребителска кошница“, защото това не отразява правилно относителното разпределение на доходите между групите в обществото.

Цветан Симеонов от БТПП също подкрепи предложената линия на бедност и заяви готовност за съдействие в изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и социалното изключване. Според него е неприемливо броят на социално слабите да расте в страна член на Европейския съюз, Шенген и еврозоната.

От КРИБ също се обявиха в подкрепа на проекта на постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност за 2026 година.

