Белият дом връща xAI в надпреварата за многомилиардни AI контракти

Според последни материали, изтекли в медиите се твърди, че Белият дом вече ще разглежда xAI на Елън Мъск като одобрен доставчик за бъдещи държавни договори.

Белият дом е поискал xAI да бъде включена във всички бъдещи конкурси за доставчици на AI системи. Това става след като компанията беше изключена през юли заради чатбота Grok, който правеше неадекватни изказвания за расизъм и се самопровъзгласяваше за „MechaHitler“ заедно с други противоречиви коментари.

Към това се добавя фактът, че Мъск публично е спорил с президента Тръмп, и изглеждаше, че той е „изгорил мостовете“ към потенциално ценен източник на финансиране за своите проекти. Но сега, по някаква причина, xAI отново е в играта за договори, които биха могли да струват милиарди за компанията.

Всъщност тези договори могат да се окажат ключови за финансирането на цялата империя X Corp на Елън Мъск, включително приложението X (бивш Twitter), което все още се бори да възстанови приходите си. Приложението, известно преди като Twitter, отбелязва значителен спад в приходите след като Мъск пое управлението му, до такава степен, че на няколко етапа изглеждаше, че може да фалира.

Преименуването на приложението, заедно с редица противоречиви обновления и политическите позиции на Мъск, са отблъснали много рекламодатели, а използването на X също намалява, което намалява и стойността му като промоционален инструмент. Въпреки това перспективите на социалната мрежа изглеждаха по-добри през март, когато xAI придоби X чрез вътрешна сделка между компаниите на Мъск. Това ефективно гарантира, че всяко финансиране, отделено за xAI, може да бъде споделено и с проекта за социални медии на Мъск.

Като се има предвид, че xAI е събрала над 17 милиарда долара финансиране, това би могло да осигури ценен животоспасяващ ресурс за приложението и да гарантира, че дори без увеличен интерес от рекламодатели, X ще остане жизнеспособна платформа. Изглеждаше, че перспективите на социалната мрежа се подобряват и приложението ще продължи да съществува. Но след това се появиха материали, че xAI харчи повече, отколкото разполага, а най-ценният ѝ път към приходи – доставката на AI системи за агенции на САЩ чрез проекта DOGE на Мъск – също изглеждаше затворен след публичния конфликт на Мъск с президента.

