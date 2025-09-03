Личните здравно-профилактични карти стават електронни

Здравният министър Силви Кирилов съобщи, че от тази учебна година родителите няма да представят контактни бележки и лични здравно-профилактични карти за децата си, тъй като нужната информация вече е достъпна в националната здравна информационна система. Той подчерта, че това е пореден пример за ползата от електронизацията в сектора.

„Апелът ми към родителите е да не очакват, че електронизацията означава дистанционно издаване на документи. Посещението в кабинета на личния лекар е задължително и не трябва да гледаме на него като на досаден ангажимент“, подчерта Кирилов.

Министърът на образованието Красимир Вълчев допълни, че споменатите документи не се изискват, ако детето е минало здравен профилактичен преглед след 1 януари 2025 година. Ако това не е направено, срокът е до края на септември.

Вълчев уточни, че в училищата в страната има 1801 здравни кабинета, или с с 31 повече от миналата учебна година. В детските градини те са 1629.