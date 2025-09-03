РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Личните здравно-профилактични карти стават електронни

Личните здравно-профилактични карти стават електронни

Здравният министър Силви Кирилов съобщи, че от тази учебна година родителите няма да представят контактни бележки и лични здравно-профилактични карти за децата си, тъй като нужната информация вече е достъпна в националната здравна информационна система. Той подчерта, че това е пореден пример за ползата от електронизацията в сектора.

„Апелът ми към родителите е да не очакват, че електронизацията означава дистанционно издаване на документи. Посещението в кабинета на личния лекар е задължително и не трябва да гледаме на него като на досаден ангажимент“, подчерта Кирилов.

Министърът на образованието Красимир Вълчев допълни, че споменатите документи не се изискват, ако детето е минало здравен профилактичен преглед след 1 януари 2025 година. Ако това не е направено, срокът е до края на септември.

Вълчев уточни, че в училищата в страната има 1801 здравни кабинета, или с с 31 повече от миналата учебна година. В детските градини те са 1629.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени