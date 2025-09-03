Задържаха 22-годишен младеж за катастрофата на трамвай №22

Столичната полиция е задържала 22-годишен младеж, който е направил пълни самопризнания, че той е причинил дерайлирането на трамвай №22 в София. Директорът на СДВР Любомир Николов разкри, че от камерите в района са били установени две лица, които се опитвали да се качат в трамвайната мотриса. След като не успели да се качат, минали от лявата му страна и през отворения прозорец пуснали трамвая в движение.

Николов посочи, че веднага след това са започнали издирвателни мероприятия, в резулта на което първо е бил задържан 29-годишен мъж. След разпит в полицията той признал, че е участвал в екшъна и разкрил, че неговият 22-годишен приятел на практика е задействал задвижването на трамвая. След това той показал пред разследващите и комуникацията помежду им в чат приложение, което доказало твърдението му.

В чата извършителят написал, че съжалява за случая и че го е направил под въздействието на доста голямо количество изпит алкохол.

Николов допълни, че след това полицията е започнала издирване на 22-годишния младеж, като за целта посетила 11 адреса, на които той можел да бъде.

„В късните часове на вчерашния ден установихме лицето и го задържахме. Той призна за извършеното престъпление, мотивът му е пиянски подбуди, ако мога така да се изразя. Изпил е доста голямо количество алкохол„, разясни Николов.

Задържаният е от София и е криминално проявен.