РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Четирима души са задържани за побоя на шефа на полицията в Русе

Четирима души са задържани за побоя на шефа на полицията в Русе

Четирима души са задържани за побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Това стана ясно по време на брифинг в Русе, в който участваха вътрешният министър Даниел Митов, представители на прокуратурата и полицията.

Един от задържаните е непълнолетен – на 15 години, другите са на 19. И четиримата нямат криминални прояви и не са влизали в полезрението на полицията.

Кожухаров е в интензивно отделение и няма опасност за живота му, но е загубил над литър и половина кръв, съобщи лекар от болницата, в която се лекува. Който реши, може да дари кръв – необходимата група е А положителна. Всяко подобно посегателство ще бъде преследвано с цялата строгост на закона, заяви Даниел Митов.

Шефът на полицията беше пребит тази нощ. Старши комисар Николай Кожухаров е бил нападнат около 00:40 ч. в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“, докато е бил на път към фитнес зала.

Нападението се е случило заради направена забележка на шофьори, които дрифтили в района. Това е провокирало агресивна реакция и групата се нахвърлила върху него, без да осъзнаят кого нападат. Веднага е бил откаран в болница, адекватен и контактен, където е претърпял спешна операция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени