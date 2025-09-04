Четирима души са задържани за побоя на шефа на полицията в Русе

Четирима души са задържани за побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Това стана ясно по време на брифинг в Русе, в който участваха вътрешният министър Даниел Митов, представители на прокуратурата и полицията.

Един от задържаните е непълнолетен – на 15 години, другите са на 19. И четиримата нямат криминални прояви и не са влизали в полезрението на полицията.

Кожухаров е в интензивно отделение и няма опасност за живота му, но е загубил над литър и половина кръв, съобщи лекар от болницата, в която се лекува. Който реши, може да дари кръв – необходимата група е А положителна. Всяко подобно посегателство ще бъде преследвано с цялата строгост на закона, заяви Даниел Митов.

Шефът на полицията беше пребит тази нощ. Старши комисар Николай Кожухаров е бил нападнат около 00:40 ч. в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“, докато е бил на път към фитнес зала.

Нападението се е случило заради направена забележка на шофьори, които дрифтили в района. Това е провокирало агресивна реакция и групата се нахвърлила върху него, без да осъзнаят кого нападат. Веднага е бил откаран в болница, адекватен и контактен, където е претърпял спешна операция.