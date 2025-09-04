Навсякъде по света посегателството срещу полицай се приема като посегателство срещу държавата, заяви Митов

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Митов: Навсякъде по света посегателството срещу полицай се приема като посегателство срещу държавата

Засилено полицейско присъствие в Русе, особено в тъмната част от денонощието, разпореди главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков след посегателството над директора на Областната дирекция на МВР старши комисар Николай Кожухаров, извършено тази нощ. 

Рашков и вътрешният министър Даниел Митов проведоха оперативно съвещание с част от ръководния състав на ОДМВР-Русе.

Освен конкретния случай, тема на обсъждане бяха средата за сигурност и обезпечаването на обществения ред в областта, съобщават от пресцентъра на МВР. 

Старши комисар Николай Кожухаров остава в болница. По предварителна информация Кожухаров е направил забележка на петима младежи с тротинетки, че се движат рисково по пътя, след което те са проявили агресия към него. 

Добрата новина от тази вечер е, че животът на старши комисар Николай Кожухаров е вън от опасност.

В Русе пристигнаха министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР, като направиха изявления по случая.

Посегателството срещу институциите в България ще се преследва много тежко, заяви вътрешният министър Даниел Митов по повод на нападението срещу ст. комисар Николай Кожухаров:

„Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицай и не кой да е, а директорът на ОД на МВР. Това е посегателство срещу институцията, която трябва да гарантира спазването на закона. Навсякъде по света посегателството срещу полицай се приема като посегателство срещу държавата. Всяко такова намерение, а не извършено действие, ще бъде преследвано най-строго“, подчерта вътрешният министър.

„Призовавам всички отговорни партии да защитят институцията МВР и да е ясно, че подобни мерки не трябва да се повтарят“, каза още Даниел Митов.

