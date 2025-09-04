РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Дрифтаджии пребиха шефа на полицията в Русе

николай кожухаров

Шефът на Директорът на РДВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е бил пребит снощи пред дома си в Русе. Той е настанен в УМБАЛ „Канев“ в изключително тежко състояние, сочи неофициална информация.

Инцидентът е станал снощи пред дома му, докато той се е прибирал със съпругата си. Пред жилището младежи правели дрифтове с автомобили, Кожухаров да им направил забележка. Последвал е скандал, прераснал в побой.

В резултат на нападението старши комисарът е със счупено ребро и наранен бъбрек. В момента Кожухаров е в интензивно отделение.

МВР вече са изпратили екип на Главна дирекция „Национална полиция“, който да се включи в изясняването на инцидента.

Новини от България и света.

