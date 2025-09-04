Парламентът възложи на правителството изготвяне на план срещу безводието

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Със 167 гласа „за“ и три „против“ Народното събрание прие доклада на Временната комисия за безводието и задължи Министерския съвет в тримесечен срок да изготви експертен, финансов и административен анализ на препоръките, както и план за действие. Отхвърлено бе предложението срокът да е един месец.

Докладът включва предложения за създаване на единен орган за управление на водите, нов Закон за ВиК, приоритетно финансиране на проекти за водоснабдяване, както и мерки за изграждане на алтернативни водоизточници. Препоръчва се също създаване на Национален фонд за ВиК инфраструктура, регистър на всички питейни източници, по-строг контрол върху ВЕЦ-овете и задължителни измервателни устройства за всички водоизточници.

Освен това се предлага ограничаване на сечта в санитарни зони, рехабилитация на мониторингови пунктове, облекчаване на режима за напояване и осигуряване на повече квалифицирани кадри във ВиК сектора.

