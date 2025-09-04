РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Продължаваме промяната“ иска прекратяване на избора за членове на антикорупционната комисия

"Продължаваме промяната" иска прекратяване на избора за членове на антикорупционната комисия

Продължаваме промяната“ настоява процедурата за избор на нови членове на антикорупционната комисия (КПК) да бъде прекратена, тъй като я смятат за компрометирана. Според тях трябва да се започне нова процедура, а за целта вече са внесли проекторешение в парламента. Партията ще настоява то да бъде разгледано на днешното заседание на ресорната парламентарна комисия.

В позицията, изпратена до медиите, се посочват следните дефицити на процедурата за обновяване на КПК:

  • скъсени срокове;
  • липа на реален обществен и медиен контрол;
  • непрозрачни правила;
  • съмнения за конфликт на интересил сред членовете на номинационната комисия.

Днес пред нас стои въпросът дали ще имаме истински независим антикорупционен орган, или ще позволим на управляващото мнозинство да бетонира статуквото“, казва Лена Бориславова, цитирана от партийния пресцентър.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени