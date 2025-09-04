„Продължаваме промяната“ иска прекратяване на избора за членове на антикорупционната комисия

„Продължаваме промяната“ настоява процедурата за избор на нови членове на антикорупционната комисия (КПК) да бъде прекратена, тъй като я смятат за компрометирана. Според тях трябва да се започне нова процедура, а за целта вече са внесли проекторешение в парламента. Партията ще настоява то да бъде разгледано на днешното заседание на ресорната парламентарна комисия.

В позицията, изпратена до медиите, се посочват следните дефицити на процедурата за обновяване на КПК:

скъсени срокове;

липа на реален обществен и медиен контрол;

непрозрачни правила;

съмнения за конфликт на интересил сред членовете на номинационната комисия.

„Днес пред нас стои въпросът дали ще имаме истински независим антикорупционен орган, или ще позволим на управляващото мнозинство да бетонира статуквото“, казва Лена Бориславова, цитирана от партийния пресцентър.