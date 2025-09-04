България и Чехия работят за устойчиви партньорства в стратегически индустрии

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов обсъди с представители на делегация от Чешката република възможности за задълбочаване на партньорството в добивната и преработвателната индустрия. В срещата участваха представители на българските и чешките институции, ангажирани в областта на енергетиката и добива на суровини, съобщиха от икономическото ведомство.

„Разширяването и задълбочаването на сътрудничеството в търговско-икономическата и инвестиционна област е в интерес и на двете страни и ще допринесе за създаване и поддържане на активни връзки между представителите на българския и чешкия бизнес“, заяви Барбалов.

Акцент в дискусиите бе поставен върху Регламента на ЕС за критичните суровини

и стратегическата необходимост от устойчиви и диверсифицирани доставки на ресурси, от ключово значение за зелената и дигиталната трансформация.

„Споделянето на опит между двете страни е от изключително значение за нас“, допълни инж. Едуард Муржицки, генералният директор на чешкото министерство.

По време на срещата бяха обсъдени

възможности за експертен обмен, съвместни проекти и инвестиции в сектора на суровините.

Заместник-министър Барбалов отбеляза организираното посещение на български експерти в Министерството на икономиката и търговията в мина „Билина“, което определи като ценен практически обмен и възможност за запознаване с утвърдени чешки практики.

Заместник-министър Барбалов подчерта значението на продължаването на диалога и изграждането на устойчиви партньорства между България и Чешката република. Той отбеляза, че днешната среща може да постави основа за още по-тясно и практическо сътрудничество – включително в обмена на експертиза, съвместни инициативи по Регламента за критичните суровини и разработването на нови проекти, които да гарантират устойчиво развитие и повишаване на конкурентоспособността.

Стокообменът между България и Чехия за миналата година беше в размер на 1.89 млрд. евро,

но отбелязва спад спрямо 2023 и 2022 г., когато търговията беше на над 2 млрд. евро. Търговското салдо е отрицателно за нашата старана през последните години.

По предварителни данни на БНБ сумарните инвестиции от Чехия в България в края на четвърт тримесечие на 2024 г. са в размер на 486.2 млн. евро.

Българският износ включва жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна, Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0.15 мм, необработено олово и други.