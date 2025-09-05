Бизнесменът Даниел Леви се оттегля като председател на ФК „Тотнъм“

Британският бизнесмен Даниел Филип Леви се оттегли от поста председател на лондонския футболен клуб „Тотнъм“, който заемаше от 2001 година. Това съобщи пресслужбата на отбора.

„Невероятно горд съм с работата, която свърших заедно с ръководството и всички наши служители. Изградихме този клуб в световна тежка категория, състезаваща се на най-високо ниво. Освен това успяхме да създадем цяла общност. Имах късмета да работя с едни от най-великите хора в този спорт“, коментира Леви.

През 2001 г. Леви замени британския бизнесмен Алън Шугър като председател на „Тотнъм“.

В продължение на 24 години отборът спечели Купата на английската лига (2008 г.) и Лига Европа (2025 г.). През 2019 г. „Тотнъм“ стигна до финала на Шампионската лига, където загуби от „Ливърпул“ (0:2). По време на мандата на Леви, клубът се премести на новия стадион „Тотнъм Хотспър“, който побира 62 000 зрители. Строежът на стадиона струва 1 милиард паунда.

В прессъобщение, публикувано на уебсайта на „Тотнъм“, се посочва, че Винай Венкатешам ще поеме поста изпълнителен директор на клуба. Питър Чарингтън, който се присъедини към борда на директорите, ще получи и нова позиция като независим директор.

През 2001 г., след като Алън Шугър се отказва от контролния дял в „Тотнъм Хотспър“,

Даниел Филип Леви става председател на клуба. Когато Леви става председател на „Тотнъм Хотспър“, Джордж Грам е мениджър.

В следващите години Леви назначава следните мениджъри за мениджъри в „Тотнъм Хотспър“: Глен Ходъл, Жак Сантини, Мартин Жол, Хуанде Рамос, Хари Реднап, Андре Вилаш-Боаш, Тим Шерууд, Маурисио Почетино, Жозе Моуриньо, Райън Мейсън (два пъти като временно изпълняващ длъжността мениджър), Нуно Ешпирито Санто, Антонио Конте, Анже Постекоглу и Томас Франк.

През 2012 г. клубът под ръководството на Леви инвестира сериозно в академията, като я реновира напълно –

разходите се оценяват на около 50 милиона евро плюс годишни инвестиции.

През август 2019 г. е открито може би най-великото творение на Леви – стадион „Тотнъм Хотспър“.

Построен за един милиард паунда, стадионът побира 62 000 зрители.

На 4 септември 2025 г. на официалния уебсайт на Тотнъм Хотспър е обявено, че Даниел Леви ще се оттегли от поста председател на клуба. В същото изявление беше обявено назначаването на двама нови мениджъри: Винай Винкатешам стана главен изпълнителен директор (CEO), а Питър Черингтън стана независим директор.