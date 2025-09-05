Другата седмица ще стане ясно името на новия зам.-кмет по финансите на Столична община

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че следващата седмица ще бъде представен новият зам.-кмет по финансите на Столична община, който ще започне работа на 10 септември. Градоначалникът коментира темата пред медиите след като направи проверка на строителството на нов корпус на 55 СУ „Петко Каравелов“.

Терзиев подчерта, че финансовите дела на Столичната община ще бъдат в добри ръце и всичко ще се движи по план. Той добави, че предстои обявяване на нова структура на общината, по която се работи активно, с цел тя да бъде приета на последното заседание на Столичния общински съвет в края на септември. На въпрос дали има познати лица в новия екип, Терзиев отговори утвърдително.

През юли Иван Василев обяви, че напуска поста зам.-кмет по финанси на Столична община след смяната на обслужващата банка. В началото на седмицата той потвърди, че това е последният му ден на длъжността, като отбеляза, че оставя добре работещо направление и екип от професионалисти, които ще продължат да развиват общината.

На 25 август Столичният общински съвет единодушно упълномощи кмета Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общината.

По-строг контрол в Столичния инспекторат

След серията инциденти с трамваи и тролеи в последните дни, кметът на София Васил Терзиев поиска от ръководството на „Столичен електротранспорт“ задълбочен анализ на всеки случай. Той обясни, че причините за произшествията са различни – от хулигански прояви до човешки грешки и проблеми с инфраструктурата.

Терзиев отбеляза, че през миналата година са регистрирани около 500 инцидента с превозни средства на дружеството, от които около 70 по вина на водача. Той даде пример с последния инцидент от 2 септември дни пред Румънското посолство, при който водачът на трамвай остави превозното средство без надзор и с отворен прозорец, позволявайки достъп до контролните механизми.

„Има правила и закони, но често не се спазват заради липса на реални санкции“, заяви Терзиев и призова ръководството на дружеството да прецени кои правила трябва да се актуализират и какви санкции е нужно да се прилагат реално, а не само на хартия. Той добави, че електротранспортът се нуждае както от обновяване на инфраструктурата, така и от нов подвижен състав, като в момента се работи за осигуряване на заемни средства за закупуване на тролеи, трамваи и автобуси, с обща стойност около 1 млрд. лева.

Според столичния кмет подобряването на транспорта трябва да се гради върху четири стълба: почивка за водачите, добри условия на труд, модерни превозни средства и поддържана инфраструктура. Заплащането е важно, но не е достатъчно само с увеличения – според Терзиев, вдигането на заплати с по 300 лв. не е довело до повече водачи или по-добро изпълнение, а само до повече болнични.

Той отхвърли обвиненията, че липсата на зам.-кмет по транспорт е причина за инцидентите, като посочи, че Общинският съвет е принципал на дружествата и носи отговорност за управлението. Терзиев подчерта, че проблемите са комплексни, свързани с остаряла техника, инфраструктура и човешкия фактор, и изискват дългосрочни реформи, които досега не са били предприети.