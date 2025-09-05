РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Полк. Джон Картър от ВВС е новият военен аташе на САЩ в България

В България пристигна новият военен аташе от ВВС на САЩ у нас полк. Джон Картър. Той беше посрещнат от военния министър Атанас Запрянов

В България пристигна новият военен аташе от ВВС на САЩ у нас полк. Джон Картър.

Това съобщи Посолството на САЩ в България.

Полковник Картър беше посрещнат от военния министър Атанас Запрянов, за което беше поздравен от посолството.

Ето и текста, публикуван във Facebook страницата на Посолството на САЩ у нас:

„Ново лице, но същата отдаденост към укрепването на нашите обща сила и сигурност. Благодарим на министър Запрянoв и всички уважаеми представители на българските въоръжени сили, че топло посрещнатаха нашия нов аташе по отбраната от ВВС на САЩ полк. Джон Картър. Гордеем се с работата, която вършим заедно, за да подпомагаме защитата на българските територия и граждани, както и укрепването на източния фланг на НАТО и Черноморския регион“.

Съобщението е придружено от хаштаговете #SaferTogether и #StrongerTogether“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени