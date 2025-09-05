Самолет по маршрута София-Франкфурт е кацнал аварийно в Белград заради дим

Пилотският екипаж на самолета на авиокомпания „Луфтханза“, излетял от София и кацнал принудително в Белград, е докладвал за забелязан дим в кабината на машината, съобщават от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“.

Самолетът е летял по маршрута София – Франкфурт, а пилотите са докладвали за дима, докато машината се е намирала във въздушното пространство на Румъния.

Решението самолетът да кацне принудително на летище „Никола Тесла“ в Белград е на пилотския екипаж.