РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Самолет по маршрута София-Франкфурт е кацнал аварийно в Белград заради дим

Самолет по маршрута София-Франкфурт е кацнал аварийно в Белград заради дим

Пилотският екипаж на самолета на авиокомпания „Луфтханза“, излетял от София и кацнал принудително в Белград, е докладвал за забелязан дим в кабината на машината, съобщават от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“.

Самолетът е летял по маршрута София – Франкфурт, а пилотите са докладвали за дима, докато машината се е намирала във въздушното пространство на Румъния.

Решението самолетът да кацне принудително на летище „Никола Тесла“ в Белград е на пилотския екипаж.

От авиокомпанията вече са изпратили друг самолет, който да прибере пътниците, според информацията на РВД.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени