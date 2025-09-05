РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Самоковлийка преби комшия с крак от стол, издирва се

гонка

Бойна самоковлийка се издирва от полицията заради побой над съсед. Тя пребила човека с крак от дървен стол, уточняват от полицията.

Инцидентът е станал около 11:10 ч. на 4 септември на улица в града. Изпратените на място служители на реда установили, че по време на междусъседски скандал жената нанесла удар с дървния крак по главата на потърпевшия.

Пострадалият е транспортиран от екип на спешна помощ в столична болница, където са установени охлузни рани в областта на главата. След отказ от хоспитализация мъжът е освободен за домашно лечение.

