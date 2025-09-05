Има риск от световна криза в ядрената индустрия поради недостиг на уран

Изчерпването на световните уранови мини, заедно с нарастващото търсене на ураново гориво, може да доведе до криза в ядрената индустрия. Това съобщава вестник Financial Times, позовавайки се на доклад на Световната ядрена асоциация.

„Тъй като съществуващите мини са изправени пред изчерпване на запасите си през следващото десетилетие, необходимостта от нови доставки на природен уран става все по-остра. Ще са необходими мащабни геоложки проучвания, иновативни методи за добив, ефективна система за разрешителни и навременни инвестиции“, се казва в доклада.

Според Марк Чалмърс, главен изпълнителен директор на американската компания Energy Fuels,

много компании ще намалят производството на уран поради стареещите мини,

чиято производителност намалява.

FILE PHOTO: Uranium stone is seen at a news conference of Macusani Yellowcake and Plateau Energy in Lima, Peru July 16, 2018. REUTERS/Mariana Bazo/File Photo

В същото време, според Световната ядрена асоциация,

до 2030 г. разходите за ядрени реактори ще се увеличат с една трета до 86 хиляди тона уран,

а до 2040 г. – до 150 хиляди тона. Поради това може да възникне „значителна разлика“ между търсенето на уран и неговото предлагане, което заплашва развитието на цялата индустрия.

Експертите призовават за инвестиции в технологии за преработка и обогатяване на уран,

които дават възможност за превръщането на урана в гориво за ядрени реактори.

Както отбелязва Financial Times, откриването на нови мини е сложен и продължителен процес, който може да отнеме от 10 до 20 години от момента на откриване на находищата на уран до началото на добива му.