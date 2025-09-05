Пазарната стойност на Broadcom надхвърли 1.4 трилиона долара

Производителят на чипове Broadcom отчете силни финансови резултати за третото тримесечие и даде оптимистична прогноза за следващите месеци. Това веднага повиши цената на акциите му, след като стана ясно, че компанията е осигурила нов клиент с поръчка за 10 милиарда долара за персонализирани AI чипове.

Финансови резултати

Печалбата на акция на компанията е 1.69 долара – повече от очакваните 1.65 долара. Приходите ѝ достигнаха 15.96 млрд. долара, също над прогнозите.

За четвъртото тримесечие Broadcom очаква 17.4 млрд. долара приходи – повече от предвижданията на Уолстрийт.

Компанията реализира чиста печалба от 4.14 млрд. долара, след като година по-рано беше на загуба заради еднократен голям данъчен разход.

Broadcom прави персонализирани чипове за компании като Google и други облачни гиганти. Те се използват за свързване на огромни масиви от AI процесори. През март ръководството разкри, че работи по нови чипове за три големи клиенти, а сега стана ясно, че четвърти е направил рекордна поръчка. Масовите доставки ще започнат през 2026 година.

Приходите от AI решения са скочили с 63% до 5.2 млрд. долара и ще продължат да растат, като прогнозата за текущото тримесечие е за парични постъпления от 6.2 млрд. долара. Продажбите на чипове като цяло са нараснали с 57% и са в размер на 9.17 млрд. долара. Софтуерният бизнес (включително VMware) е увеличил приходите си с 43% до 6.79 млрд. долара.

Пазарна позиция

Акциите на Broadcom са поскъпнали с 32% от началото на годината и почти са се удвоили за последните 12 месеца. Това е изстреляло пазарната капитализация на компанията до над 1.4 трилиона долара.

Инвеститорите вече гледат на Broadcom като на потенциален конкурент на Nvidia, която в момента доминира пазара на AI чипове.