Борисов заяви, че би бил много щастлив, ако Благомир Коцев бъде освободен

„Действията на антикорупционната комисия, това което се случи там – не само съм категорично против, не само го осъждам, ако имам ето толкова малко власт – незабавно бих освободил Коцев от ареста.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламентарните кулоари и добави, че би бил „много щастлив“, ако кметът на Варна бъде освободен. Тъй като обаче, по собствените му думи, партията му няма влияние в съдебната система, той можел само да се помоли за такова нещо.

Кметът на Варна Благомир Коцев е задържан от няколко месеца по обвинения за участие в престъпна група и корупция. Основните доказателства срещу него идват от показанията на бизнесдамата Пламенка Димитрова, която е била сред изпълнителите на поръчки по времето на управлението на ГЕРБ, но впоследствие не успява да печели търговете. Тя подава сигнал, който предизвиква проверка от Комисията за противодействие на корупцията.

Борисов коментира и случая с побоя над началника на Областната дирекция на МВР в Русе, ст. комисар Николай Кожухаров, както и политическите реакции по темата. Той посъветва президентът Румен Радев да не политиканства и изрази недоволство от неговите коментари за кризата в Плевен и инцидента с пребития полицейски шеф в Русе.

„Радев да се замислим за примера, който ние даваме всеки ден. Щом президентът за всяко нещо ходи да обяснява как се е сринало.. Какво направи за водата в Плевен?“, запита той.

Относно президентските избори, герберският лидер смята, че дясното в България трябва да излезе с единен кандидат за президент, обществено приет и с репутация, който да е подкрепен от дясноцентристките партии.