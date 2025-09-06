РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Конкуренцията сваля цените на основните зърнени храни по световните борси

кораб зърно износ кораби понижение на цените

Пазарите на зърно през изминалата седмица бяха под натиск най-вече поради очакванията за обилни глобални доставки. Големите производители и износители, особено в Черноморския регион, продължават да предлагат конкурентни цени, което оказва натиск върху пазарите в други части на света. Това показва анализ на „Софийска стокова борса.

В Европа цените на пшеницата, включително фючърсите на борсата Euronext в Париж, регистрираха спад. Този спад се дължи на силната конкуренция за износ от страна на Русия и Украйна, както и на очакванията за по-голямо от очакваното производство на пшеница в световен мащаб. Фючърсите на борсата Euronext (Париж) се търгуваха на нива около 175 евро за тон.

В САЩ и Русия цените на пшеницата също поевтиняха,

повлияни от глобалната динамика и от силното предлагане. Прогнозите за благоприятно време и стабилни добиви в основните производствени райони на САЩ допринасят за низходящия тренд.

Цените на царевицата в САЩ и Европа отбелязаха известен спад.

царевица котировки

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) прогнозира рекордно високи добиви и производство. На борсата Euronext (Париж), цените на царевицата са около 187 евро за тон.

През изминалата седмица цените на нерафинираното слънчогледово олио с доставка в Ротердам отбелязаха лек спад, като се движеха около 1356 долара за тон.

Цените на суровия петрол, както американския WTI, така и европейския Brent, отбелязаха лек спад

през изминалата седмица. Тази тенденция се дължи основно на опасенията за икономическия растеж и потенциалното намаляване на търсенето на горива. Референтният сорт Брент се търгуваше в диапазона 68-72 долара за барел. Руският петрол сорт „Уралс“ продължава да се търгува с отстъпка спрямо Brent, поради геополитическите санкции.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна

пшеница Кремъл затяга контрола върху зърнения сектор пшеница
Combine harvesters load trucks with wheat grain during the summer wheat harvest on a farm operated by Kuban Agroholding, a unit of Basic Element Co., in Ust-Labinsk, Russia, on Sunday, June 26, 2016. Russian wheat-export prices dropped to a six-year low last week as prices in major competitors such as the U.S. and France fell and harvesting of a bumper crop was about to start. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg

Продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно, като котировките са на 340 лв./тон (173.84 евро/тон.). Фуражната пшеница се предлага за около 450 лв./тон (230.08 евро/тон). Появиха се продавачи и на фуражен ечемик с котировки продава от 400 лв./тон (204.52 евро/тон). Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е също нагоре – 450 лв./т (230.08 евро/тон.), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./тон (138.05 евро/тон.).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/тон.) до 6800 лв./тон (3476.78 евро/тон.). 

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за природен газ на 1424.32 лв./хил. л (728.24 евро/хил. л) и за газьол за ПКЦ на 1838.02 лв./хил. л (939.76 евро/хил. л).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени