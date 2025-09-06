Конкуренцията сваля цените на основните зърнени храни по световните борси

Пазарите на зърно през изминалата седмица бяха под натиск най-вече поради очакванията за обилни глобални доставки. Големите производители и износители, особено в Черноморския регион, продължават да предлагат конкурентни цени, което оказва натиск върху пазарите в други части на света. Това показва анализ на „Софийска стокова борса„.

В Европа цените на пшеницата, включително фючърсите на борсата Euronext в Париж, регистрираха спад. Този спад се дължи на силната конкуренция за износ от страна на Русия и Украйна, както и на очакванията за по-голямо от очакваното производство на пшеница в световен мащаб. Фючърсите на борсата Euronext (Париж) се търгуваха на нива около 175 евро за тон.

В САЩ и Русия цените на пшеницата също поевтиняха,

повлияни от глобалната динамика и от силното предлагане. Прогнозите за благоприятно време и стабилни добиви в основните производствени райони на САЩ допринасят за низходящия тренд.

Цените на царевицата в САЩ и Европа отбелязаха известен спад.

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) прогнозира рекордно високи добиви и производство. На борсата Euronext (Париж), цените на царевицата са около 187 евро за тон.

През изминалата седмица цените на нерафинираното слънчогледово олио с доставка в Ротердам отбелязаха лек спад, като се движеха около 1356 долара за тон.

Цените на суровия петрол, както американския WTI, така и европейския Brent, отбелязаха лек спад

през изминалата седмица. Тази тенденция се дължи основно на опасенията за икономическия растеж и потенциалното намаляване на търсенето на горива. Референтният сорт Брент се търгуваше в диапазона 68-72 долара за барел. Руският петрол сорт „Уралс“ продължава да се търгува с отстъпка спрямо Brent, поради геополитическите санкции.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна.

Combine harvesters load trucks with wheat grain during the summer wheat harvest on a farm operated by Kuban Agroholding, a unit of Basic Element Co., in Ust-Labinsk, Russia, on Sunday, June 26, 2016. Russian wheat-export prices dropped to a six-year low last week as prices in major competitors such as the U.S. and France fell and harvesting of a bumper crop was about to start. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg

Продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно, като котировките са на 340 лв./тон (173.84 евро/тон.). Фуражната пшеница се предлага за около 450 лв./тон (230.08 евро/тон). Появиха се продавачи и на фуражен ечемик с котировки продава от 400 лв./тон (204.52 евро/тон). Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е също нагоре – 450 лв./т (230.08 евро/тон.), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./тон (138.05 евро/тон.).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/тон.) до 6800 лв./тон (3476.78 евро/тон.).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за природен газ на 1424.32 лв./хил. л (728.24 евро/хил. л) и за газьол за ПКЦ на 1838.02 лв./хил. л (939.76 евро/хил. л).