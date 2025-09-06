РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Отбелязваме 140 г. от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Паметника на Съединението в Пловдив

България чества 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. И тази година център на празненствата е Пловдив – мястото, където на 6 септември 1885 г., след влизането на Голямоконарската чета в града, генерал-губернаторът Гаврил Кръстевич е свален, а Съединението е обявено. Румелийското управление е отстранено и е създадено временно правителство, включващо представители на различни политически сили, военни и революционери.

На 8 септември княз Александър I Батенберг издава манифест, с който утвърждава Съединението между Княжество България и Източна Румелия. От този момент защитата на историческия акт става основна задача на Народното събрание, правителството и българската дипломация.

Празничната програма ще започне в катедралния храм „Света Богородица“ с молебен, отслужен от пловдивския митрополит Николай. След това ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов в Градската градина.

Вечерта комитет „Родолюбие“ ще представи възстановка на събитията от 6 септември 1885 г., когато войските на майор Данаил Николаев и четниците на Чардафон установяват властта си над Пловдив. Ще бъде прочетено и Възванието на Българския таен централен революционен комитет, с което е обявено Съединението.

Кулминацията на честванията за 140 години от Съединението между Княжество България и Източна Румелия ще бъде тържествената проверка-заря от 20:30 ч. на едноименния площад. Президентът Румен Радев ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. На церемонията ще присъстват още председателят на Народното събрание Наталия Киселова, министър-председателят Росен Желязков, както и политици и обществени личности.

В София днес и утре в Националния военноисторически музей ще бъдат показани оригинални знамена, свързани със Съединението на България. Празникът ще бъде почетен пред мавзолея-костница на княз Александър Батенберг с участието на представително подразделение от Националната гвардейска част. Венци ще бъдат положени и пред паметника на генерал Владимир Вазов, който ще бъде открит днес в столичния район „Подуяне“.

Годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия ще се отбележи с церемонии в цялата страна.

