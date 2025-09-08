Даниел Митов: Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силен ще е НАТО

“Повишената готовност на алианса е ключова за сигурността на НАТО. Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна е НАТО. „България 2025“ е отлична възможност за тясно сътрудничество между съюзниците и партньорите чрез укрепване на мрежите между първите реагиращи и вземащите решения”, обяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов, цитиран от БТА. Заедно със заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска той участва в откриването на учението за управление при извънредни ситуации „България 2025“ на летището в Ерден, община Бойчиновци.

Учението е насочено към реагиране при природни бедствия и промишлени аварии, хибридни заплахи и сложни извънредни ситуации, информират от вътрешното министерство. Целта е около 1200 представители от над 40 държави и организации да тренират в условия, близки до реалните извънредни ситуации.

“Както добре знаете, полевите учения на НАТО за управление при извънредни ситуации са признати в световен мащаб като едни от най-сложните, висококачествени, ресурсоемки и практически ориентирани учения”, обясни Митов и подчерта, че светът е различен от този, който познавахме по-рано и мирът вече не може да се приема за даденост.

Според него е необходимо обществото винаги да е добре информирано и всички заинтересовани страни да си имат взаимно доверие.

Той изтъкна ангажимента ни към НАТО, имайки предвид че съюзниците потвърдиха своя ангажимент към евроатлантическата сигурност и към инвестирането на най-малко 5% от БВП в отбрана. “Част от тези инвестиции могат да бъдат насочени към наука и иновации…”, припомни Митов.

От своя страна, заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска заяви, че е щастлива да види как страните от Балканите изграждат по-сигурно бъдеще. Според нея това е същността на НАТО: “Някои от вас може би се изненадват да видят войници, пожарникари, медици, но също така учени, програмисти, инженери и иноватори, които се събират под знамето на НАТО не за да воюват, а за да се подготвят за бедствия; не за да се сражават, а за да спасяват животи”, поясни Шекеринска.

Тя допълни, че България добре познава бедствията – природни и причинени от човека, като визира трудното лято с многобройните тежки пожари, през които преминахме.

Шекеринска не пропусна и темата около войната в Украйна и руската агресия, като заяви: “Всеки ден наблюдаваме продължаващата жестока руска война срещу Украйна, която отнема човешки животи и заплашва глобалната сигурност. Затова трябва да изградим готовност да устояваме на рисковете, способност да реагираме и устойчивост да се възстановяваме и да оставаме силни. За мен е чест да бъда сред вас”.

Тя благодари за домакинството на министър Митов и на главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.