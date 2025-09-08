Американските медии продължават да обсъждат решението на президента Доналд Тръмп да върне историческото име на Пентагона – Министерство на войната. И докато някои виждат това като противоречие със заявените от Тръмп усилия за поддържане на мир, други смятат това решение за напълно логично. И призовават за по-нататъшна борба с евфемизмите. The New Republic и други издания смятат преименуването на Министерството на отбраната на САЩ на Министерство на войната за логично.

The New York Times (Ню Йорк, САЩ)

Президент на мира, Министерство на войната. Новото име изпраща двусмислени сигнали

В предизборната си кампания за втори мандат президентът Тръмп обеща, че няма да позволи на Съединените щати да се замесват във войни. И само осем месеца след началото на президентството си, той открито започна да се бори за Нобеловата награда за мир. Но тази седмица президентът Тръмп издаде противоречиво послание. „Президентът на мира“, както го наричат ​​в Белия дом, подписа изпълнителна заповед за създаване на „Министерство на войната“.

Промяната подчертава противоречията в президентството на Тръмп и образа, който той проектира към света, от една страна търсейки най-високата награда за мир, докато от друга страна настоявайки за по-агресивно използване на американските военни. Самият г-н Тръмп не вижда противоречие.

New Republic (Вашингтон, САЩ)

Връщането на „Министерството на войната“ е най-честното нещо, което Тръмп е направил досега

Преименуването на Тръмп трябва да ни напомни за един важен факт: Съединените щати са страна, за която войната е нормална. От близо 250-те години съществуване на Съединените щати, по-малко от 20 са били мирни. Името „отбрана“ удобно маскираше тази реалност. Евфемизмите отдавна са инструмент на империята. Ние не измъчваме. Използваме „модерни техники за разпит“. Ние не водим агресивни войни. Ние „правим света безопасен за демокрацията“. Ние не бомбардираме села. Ние „нанасяме хирургически удари“. Езикът притъпява насилието, изсушава значението му и го прави приемливо за обществото.

Fox News (Ню Йорк, САЩ)

Министерството на отбраната бележи края на ерата, в която Америка беше световният полицай

Президентът Тръмп възстанови оригиналното име на министерството, създадено от Джордж Вашингтон през 1789 година. Това носи промени, които биха спечелили ентусиазирано одобрение на нашия първи президент. През 78-те години, в които Америка има Министерство на отбраната, никога не сме обявявали война, но това не е спряло хиляди и хиляди американски войници да жертват живота си в Корея, Виетнам и след това в Близкия изток. През тези години Съединените щати станаха известни като световния полицай.

Твърде често ролята на нашите войници не е била да убиват врагове, а да поддържат реда. Това е фундаменталната разлика между войната и правоприлагането. Войната може да бъде спечелена, но правоприлагането не може, това е борба, която продължава вечно.

The Wall Street Journal (Ню Йорк, САЩ)

Министерството на отбраната е добро начало

Нека избягваме евфемизмите и да даваме на всички правителствени агенции честни имена. Нашите лицемерни имена често крият истинското значение на правителствените действия. Но защо да спираме до Министерството на отбраната? Кажете истината. Нека започнем с Министерството на търговията, което би било по-добре да се нарича Министерство на корпоративния изнудване. Министерството на финансите трябва да се нарича Министерство на печатането на долари. Федералното бюро за разследване може да се нарича Бюро за манипулиране на президентските избори. Ако честно назовем правителствените агенции, може би обществеността ще подкрепи реални съкращения в тях.

The Washington Post (Вашингтон, САЩ)

В защита на Министерството на войната

Може би промяната на името би довела до по-ясно разбиране на ролята на военните у дома и в чужбина. Степента, до която Пентагонът може да защити интересите на САЩ по света, зависи от очакванията за това как САЩ могат да се борят и да печелят войни.

Промяната на името може да няма ефекта, който Тръмп иска. Той иска да използва Националната гвардия за вътрешни цели. Ако войските се командват от Министерството на войната, а не от Министерството на отбраната, може ли това да създаде по-голяма съпротива срещу разполагането им? Промяната на името изпраща ясно послание до гражданите за това какво представляват тези войски: те не са полицаи, те са войници.