Борбата с пожара в Сакар планина и Национален парк „Рила“ продължава

Сакар

Продължава борбата с пожара в Сакар планина, който вече е засегнал над 7000 декара площи – основно гори, пасища и лозя, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Хасково Митко Чакалов, цитиран от БТА.

По думите на Чакалов заради падането на температурите през нощта много от огнищата тази сутрин са били неактивни, но той очаква с повишението на градусите през деня те да се активизират.

Отделно от това продължава да гори и пожарът в Националния парк „Рила“, над симитлийското село Горно Осеново, засегнал площ от над 2 000 декара, като според директора на Националния парк „Рила“ Красимир Андонов се очаква пожарът да бъде локализиран, съобщават от БНР.

На терен са 14 екипа пожарникари с около 50 души, с две верижни машини. Ще се включат и военнослужещи от армейското формирование в Хасково, доброволци и служители на горските стопанства.

Няма опасност за близките населени места.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

