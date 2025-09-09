РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Прокуратурата ще настоява 19-годишния разградски „джигит“ да получи ефективно наказание

Разградски

Прокуратурата ще настоява 19-годишният шофьор с инициали Н. Д., причинил катастрофата, отнела живота на трима души в Разград, да бъде признат за виновен и да получи ефективно наказание „лишаване от свобода“, заяви на брифинг заместник-окръжният прокурор в Разград Емил Енчев, цитиран от БТА.

Той подчерта, че обвинителният акт (смърт на повече от едно лице според НК) е внесен в съда на 5 септември. Енчев заяви, че в изключително кратки срокове, в рамките на месец и половина е изготвено и приключило разследването по досъдебното производство.

По самото разследване са изготвени шест експертизи, три от които съдебномедицински и три автотехнически.

Заключението на автотехническите експертизи е, че причината за настъпването на пътното транспортно произшествие е вследствие на управление на автомобил с над разрешената скорост от около 40 км/час.

От държавното обвинение смятат, че в рамките на следващата седмица може да бъде разпределено производството и да бъде насрочено и съдебното заседание. Ако бъде признат за виновен, Н. Д. може да получи от 5 до 15 години затвор.

На въпрос дали може да се стигне до отвод, зам.-окръжният прокурор отговори, че не може да коментира действията на съда, но не изключи такава възможност.

Тестовете за употреба на алкохол и наркотични вещества, направени на място на водача, са отрицателни. Взетите кръвна проба и урина потвърждават резултатите от тестовете.

