Милиардерите инвестират все повече в индустрията за дълголетие

През последните 25 години в индустрията за дълголетие са инвестирани над 5 милиарда долара. Такива данни цитира The Wall Street Journal, позовавайки се на доклади от фондове за рискови инвестиции и специализирани стартиращи компании. Големи инвеститори, като съоснователя на PayPal Питър Тийл (нетно състояние 24 милиарда долара), главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман (нетно състояние 2 милиарда долара), рисковия инвеститор Юрий Милнър (нетно състояние 7 милиарда долара), съоснователя на Netscape Марк Андреесен (нетно състояние 2 милиарда долара) и други, проявяват все по-голям интерес към иновативни средства за удължаване на живота.

Например, Питър Тийл е рисков инвеститор в няколко десетки стартиращи компании, които се занимават с технологии, които могат да увеличат продължителността на човешкия живот.

Подобни разработки привличат и други инвеститори – по време на работата си те вече са инвестирали около 700 милиона долара в тези стартиращи компании.

От своя страна

Сам Алтман инвестира 180 милиона долара в Retro Biosciences,

която разработва методи за подмладяване и „препрограмиране“ на стареещи клетки в човешкото тяло.

Ръководителят на една от най-големите компании за криптовалути в света – Coinbase, Брайън Армстронг, е съосновател на NewLimit, която изследва начини за забавяне на процеса на стареене в клетките.

BioAge Labs и няколко други компании, разработващи лекарства за заболявания, свързани с възрастта, вече са привлекли инвестиции от 5 милиарда долара, включително от един от фондовете на Марк Андреесен.