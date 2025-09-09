РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Новите технологии – ключов фактор за устойчивото земеделие

устойчиво земеделие

„Въвеждането на нови технологии е ключов фактор за продоволствената сигурност и устойчивото земеделие“, обяви заместник-министърът на земеделието и храните Лозана Василева по време на неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Копенхаген на тема“ Подобряване на конкурентоспособността и ускоряване на зеления преход на европейската хранително-вкусова промишленост“. По време на събирането Василева изтъкна като основен приоритет безопасността на храните, съобщават от земеделското министерство.

По думите й политиката на подкрепа от страна на ЕС трябва да се съсредоточи върху подобряване на пазарната инфраструктура в селските райони, улесняване на достъпа до финансиране, както и повишаване на хранителната промишленост, като това може да бъде постигнато чрез насърчаване на дигитализацията и и автоматизацията в предприятията.

Заместник-министър Василева подчерта нуждата от инвестиции, включително чрез скъсяване на веригите на доставка, прилагане на технологии за намаляване на отпадъци по цялата хранителна верига и подкрепа за местното производство.

Необходимо е да се обърне специално внимание на информираността и доверието на потребителите, като бъдат организирани информационни кампании, насочени към нови храни, устойчиво хранене и етикетиране“, добави Василева.

В контекста на реформата на Общата селскостопанска политика, тя отбеляза необходимостта от опростена и стабилна регулаторна рамка, при чието приемане трябва да се насърчава обменът на опит и на добри практики между държавите.

Заместник-министър Василева определи планирания европейски регламент за биотехнологиите като важна крачка напред, но изтъкна, че успехът му зависи от ясна регулация, бързо прилагане и привличане на „толерантен към риска“ капитал, за да се преодолее недостигът на инвестиции в ранните етапи на биотехнологичните предприятия.

