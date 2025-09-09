РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правосъдният министър сключи споразумение със Спортната академия

Спортната академия

Главна дирекция “Охрана” (ГДО) и Националната спортна академия „Васил Левски“ ще си сътрудничат активно в учебната, научноизследователската и в спортната дейност, става ясно от съобщение на сайта на Министерството на правосъдието.

За целта днес министърът на правосъдието Георги Георгиев, главният директор на ГДО главен комисар Александър Арабаджийски и ректорът на Спортната академия проф. Красимир Петков подписаха Споразумение за сътрудничество.

Документът предвижда да се организират и провеждат лекции, учебни и квалификационни курсове с участието на специалисти от двете страни, съвместна разработка на програми и методики за психофизическа и стрелкова подготовка на служителите от ГДО, както и провеждане на показни тренировки, включващи новостите в методиката на обучение, например действия при екстремни ситуации.

Сред другите възможности, които записани в споразумението, са разработка и реализация на съвместни научноизследователски проекти, съвместно научно сътрудничество с други сродни институции у нас и в чужбина и провеждане на съвместни изследвания на психофизическата и бойно-приложната подготовка на служителите от Главна дирекция „Охрана“.

За какво отговаря Главна дирекция “Охрана”?

  • Тя организира и осъществява охраната на съдебните сгради;
  • Осигурява реда в съдебните сгради и сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия;
  • Организира и осъществява охраната на съдии, прокурори и следователи;
  • Съдейства на органите на съдебната власт при призоваване на лица след изчерпване на възможностите по чл. 178, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс, както и на държавните съдебни изпълнители;
  • Довежда принудително лица до орган на съдебната власт, когато това е постановено от орган на съдебната власт;
  • Конвоира обвиняеми и подсъдими, за които се иска или е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, или лица, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода, до органите на съдебната власт.
