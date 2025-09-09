И след оставките на премиер и президент протестите в Непал продължават

Ден след кървавите протести в Непал, при които загинаха най-малко 19 души, днес (9 септември), и президентът Рам Чандра Поудел, и премиерът Шарма Оли подадоха оставки, предаде АП. Но нито тяхното оттегляне, нито отмяната на въведената по-рано забрана на социалните мрежи, която разгневи непалската младеж, нито въвеждането на полицейски час успяха да овладеят бунтовете, обхванали страната. И така и във вторник протестите срещу корупцията в правителството продължиха.

В Непал и друг път е имало брожения – въоръжени маоисти се бориха за установяване на комунистически режим, последваха протести за премахване на монархията (която в крайна сметка остана в историята през 2008 г.), малко по-късно избухнаха протестите на етническата група „мадеши“ в Южен Непал, настояваща за по-големи права и представителство в парламента на страната.

Така стигаме до 2025 г., когато в Непал идва моментът за революцията на поколението Z – така местните медии наричат младежките протести, провокирани от неотдавнашното решение на правителството да забрани социалните мрежи.

Аргументът на властта в Катманду е, че има няколко чуждестранни онлайн платформи, които не са се регистрирали по новите правила, имащи за цел да ограничат измамите в интернет и фалшивите новини в социалните мрежи.

Младите обаче възприемат тази забрана като опит за ограничаване на свободата на словото.

Вчера (8 септември) протестите достигнаха своята кулминация – демонстрантите се опитаха да щурмуват парламента, при което служителите на реда използваха сълзотворен газ и гумени куршуми. Тъй като това не даде резултат, органите на реда прибягнаха до истински куршуми. Така само в понеделник загинаха 19 души, а около стотина души бяха ранени.

Днес (9 септември), по данни на Himalayan Times, броят на жертвите по време на масовите протести в Непал възлизат на над 500 души.

В същия ден властите се опитаха да намалят гнева на протестиращите, като отмениха забраната за използването на социални мрежи, а както вече бе споменато и премиерът на Непал Шарма Оли подаде оставка. Освен него оставка подаде и министърът на вътрешните работи Рамеш Лехак. В действителност оттеглянето на 73-годишния Оли е отдавна чакана новина – той зае поста министър-председател за четвърти път преди малко повече от година.

В Непал бе въведен и безсрочен полицейски час. Но независимо от това и днес в столицата Катманду, както и в други градове на страната има протести, при които се горят гуми по площадите, включително недоволните младежи са подпалили домовете на няколко високопоставени държавни служители.

По време на безредиците пострада и финансовият министър, срещу когото бе упражнено насилие. Други министри бяха спешно евакуирани с военни хеликоптери.

Заради ескалацията на напрежението международното летище, разположено на изток от столицата, беше затворено, а всички полети бяха отменени.

Защо младежта на Непал излезе на улицата

Няколко седмици преди въвеждането на забраната за социалните мрежи в тях масово се разпространяваше поредица от видеоклипове, на които се виждаше как децата на няколко много видни политици демонстрират луксозен начин на живот.

В страна, където годишният доход на глава от населението е 1400 долара, а младежката безработица е 20%, подобни клипчета предизвикаха небивало възмущение. Особено като се има предвид, че правителството се провали в опита си да разследва няколко големи случая на корупция. Това е причината един от най-често издиганите лозунги на митингите в Непал да е: „Забранете корупцията, а не социалните мрежи“.