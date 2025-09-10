Акциите на Oracle са поскъпнали със 70% за година на фона на AI експанзията

Акциите на Oracle скочиха с над 25% след като компанията прогнозира, че приходите ѝ от облачни услуги, задвижвани от изкуствен интелект (AI), ще достигнат 144 млрд. долара до 2030 г. спрямо под 20 млрд. долара през тази година. Според изпълнителния директор Сафра Катц, Oracle Cloud Infrastructure ще се разрасне до 18 млрд. долара през 2025-а и ще продължи да се увеличава през следващите четири години.

Въпреки по-слабите от очакваните тримесечни резултати (приходи 14.9 млрд. долара и печалба на акция 1.47 долара), компанията отчете четири многомилиардни договора, увеличавайки портфейла си от договори с 359% – до 455 млрд. долара. Сред новите партньори са OpenAI, xAI и Meta.

Oracle инвестира масово в центрове за данни и Nvidia GPU чипове, конкурирайки се с Amazon и Google, но същевременно съкращава персонал и орязва бонуси. Капиталовите разходи за 2026 г. ще достигнат 35 млрд. долара.

Акциите са поскъпнали с над 70% за година. Компанията вече има договор, който ще донесе над 30 млрд. долара годишни приходи от 2028 г. нататък, вероятно с OpenAI. Инвеститорите очакват повече яснота за участието на Oracle в Stargate – проект за AI инфраструктура за 500 млрд. долара, стартиран заедно с OpenAI и SoftBank, но все още в процес на реализация.