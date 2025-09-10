РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ привлякоха рекорден брой изпълнители и посетители в Белоградчик

„Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“

Двата фестивала се превърнаха в сцена за 17 представления

Освен водеща туристическа дестинация в България, Белоградчик се превърна в  културна и музикална столица на страната. През август и първата половина на септември на Белоградчишките скали се проведе десетото юбилейно издание на фестивала „Опера на върховете“ и пилотното издание на „Сцена на върховете“, които в продължение на 40 дни предложиха на почитателите наситена програма с концерти, опера, фолклорни вечери и специални музикални събития. Издигнатата  в подножието на природния феномен сцена се превърна в магично място, където звук, светлина и емоции се сляха в един невиждан до момента на това място спектакъл.

В рамките на двата фестивала се състояха 17 представления, в които участваха над 1000 изпълнители, а зрителите бяха повече от 6000. На всеки концерт  трибуните се изпълваха до краен предел, а атмосферата на сцената превърна всяко представление в неповторимо преживяване.

Държавна опера – Русе представи шест свои постановки – мюзикълът „Зоро“, оперните шедьоври “Кармина Бурана” „Травиата“, “Набуко”, „Севилският бръснар“ и „Марс и Венера: Дуели на гласове и страсти“. Програмата беше обогатена с „Тримата тенори“ и оперната прима Мария Магдалена. 

diana

На сцената на Белоградчишките скали за първи път  гастролира и Миро. Легендарните „Тангра“ и „Диана Експрес“ върнаха публиката към златните години на българската музика, а фолклорните ансамбли „Капански“ и „Северняшки ансамбъл” напомниха какво означават  традициите. Акцент в програмата бяха и „Пеещи артисти с тайния оркестър“ –  проект на Игор Марковски. 

veselin marinov

Финалът на фестивалите беше особено запомнящ се. Веселин Маринов излезе на сцената под скалите за първото си участие в Белоградчик в своята 44-годишна кариера. Концертът му продължипочти два часа, а препълнените трибуни пяха заедно с него. Това беше силен завършек на едно събитие, което показа, че Белоградчик може да съчетае природата, историята и изкуството по уникален начин.

Фестивалите „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ утвърдиха мястото си като едни от най-значимите културни и музикални събития в България. Те обединиха различни жанрове, поколения и музикални предпочитания, като превърнаха Белоградчик в притегателен център за любителите на музиката, културата и сценичното изкуство.

Пилотното издание на фестивала „Сцена на върховете“  и десетото юбилейно издание на „Опера на върховете“ се организират от община Белоградчик и Free Media Group с подкрепата на Електрохолд, Еврохолд, Евроинс, Министерство на туризма, Държавна опера-Русе и с медийното партньорство на БНТ и БНР.

