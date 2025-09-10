Борислав Сарафов с нови указания как да се процедира при домашно насилие

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов издаде нови указания за организация на работата на прокуратурата по дела, свързани с домашното насилие, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Те ще имат за цел ефективна защита на пострадалите и създаване на общ механизъм за реакция при такива случаи, както и при неизпълнение на наложена ограничителна заповед за насилника.

В заповедта на главния прокурор се посочват конкретните действия, които да се предприемат от всеки прокурор при постъпване на жалби и сигнали за домашно насилие или на преписки от МВР относно извършени проверки.

Едно от указанията е във всички случаи на домашно насилие, извършено в присъствието на или над малолетни или непълнолетни, на лице, поставено под запрещение или с увреждания, прокурорът незабавно да уведомява съответната териториална Дирекция „Социално подпомагане“.

Какво следва да бъде установено при сигнал за домашно насилие?

– Кой, кога, къде, по отношение на кого, при какви обстоятелства, по какъв начин (с какви конкретни действия или бездействия) по какъв повод и колко пъти е осъществил домашно насилие или не е изпълнил заповед за защита; има ли очевидци, документи и други в подкрепа на изложените твърдения.

– Трябва да се установи и дали деецът страда от психично заболяване (какво и с каква давност) и води ли се на отчет в психиатрично заведение, действал ли е под влияние на алкохол или упойващи вещества.

– Притежава ли деецът или юридическото лице, което той представлява или управлява, огнестрелно или неогнестрелно оръжие и издавани ли са разрешения за това от МВР.

– Предприемани ли са мерки за защита, евентуално – кога, какви и с какъв резултат.

– Присъствало ли е дете на местопроизшествието.

– Намира ли се пострадалото лице в безпомощно състояние или зависимост от извършителя, която да му пречи да се защити.

Когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя, прокурорът своевременно подава искане за издаване на заповед за защита до районния съд по местопребиваването на пострадалия.

Указанието е съобразено с последните промени в законодателството, свързани с правата на пострадалите от домашно насилие или лицата в риск, с мерките за защита и държавната политика за превенция и защита от домашно насилие, уточняват от прокуратурата.