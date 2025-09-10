Novo Nordisk съкращава 9000 работни места по целия свят

Фармацевтичната компания Novo Nordisk, известна с разработването на антидиабетното и лекарство за отслабване Ozempic, обяви планове за съкращаване на 9000 служители по целия свят. Това решение е свързано с преструктуриране на бизнеса и оптимизиране на разходите на фона на бързия растеж на производството и мащабирането на глобалните операции.

Компанията, която се превърна в един от лидерите в световната фармацевтика поради голямото търсене на лекарства за лечение на диабет и затлъстяване, рязко увеличи приходите си през последните години. Растежът обаче изискваше преструктуриране на организационната структура и по-рационално разпределение на ресурсите, уточнява AFP.

Съкращенията ще засегнат подразделения в различни страни, включително Европа и Съединените щати. Ръководството подчертава, че целта на мерките е повишаване на ефективността и създаване на условия за устойчиво развитие на бизнеса в дългосрочен план.

„Ново Нордиск“ заема ключова позиция на световния пазар за лечение на метаболитни заболявания: продажбите на Ozempic и Wegovy осигуриха на компанията рекордни финансови резултати. Сега концернът възнамерява да се съсредоточи върху автоматизацията на процесите, укрепването на производствената база и разработването на нови терапевтични области.

От компанията уточниха, че

паралелно със съкращаването на персонала ще бъдат открити нови високотехнологични работни места,

свързани с дигитализацията и изследователската дейност.

Датската мултинационална компания Novo Nordisk A/S е с централен офис в Багсвард. Тя има производствени мощности в девет държави и филиали или офиси в пет. Novo Nordisk се контролира от мажоритарния акционер Novo Holdings A/S (изцяло собственост на фондация Novo Nordisk), който държи приблизително 28.1% от акциите ѝ и мнозинство (77.1%) от акциите ѝ с право на глас.

Novo Nordisk произвежда и предлага на пазара фармацевтични продукти и услуги,

по-специално лекарства и устройства за лечение на диабет. Компанията произвежда лекарството семаглутид, използвано за лечение на диабет под търговските марки Ozempic и Rybelsus, и за затлъстяване под търговската марка Wegovy. Novo Nordisk се занимава и с управление на хемостазата, терапия с растежен хормон и хормонозаместителна терапия. Компанията произвежда няколко лекарства под различни търговски марки, включително Levemir, Tresiba, NovoLog, Novolin R, NovoSeven, NovoEight и Victoza.

Novo Nordisk наема над 77 000 души в световен мащаб и предлага продуктите си на пазара в 168 страни.

Корпорацията е създадена през 1989 г. чрез сливане на две датски компании, които датират от 20-те години на миналия век. Novo Nordisk е пълноправен член на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA).